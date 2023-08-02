Abrams на підході? Як США підтримають наступ ЗСУ

Представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив на брифінгу 2 серпня, що США бачать поступ Сил оборони України, і що це «була і буде важка боротьба».

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Він нагадав слова міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що наступ ЗСУ буде «марафоном, а не спринтом», і про готовність Вашингтона продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

«І тому ми знову зосередимося на спілкуванні з ними, нашими союзниками та партнерами, щоб гарантувати, що коли у ЗСУ виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати», – заявив Райдер.

Американське видання Politico повідомило, що Пентагон вже на початку наступного тижня оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. У публікації наголошується, що Київ з нетерпінням чекає на прибуття американських танків Abrams, які нібито можуть допомогти прорвати лінію оборони Росії на півдні України.

Співрозмовники Politico у Пентагоні заявили, що очікують, що наступ ЗСУ на армію Росії продовжуватиметься як мінімум протягом осені, і, можливо, триватиме до зими.

Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

Восени наступного року у США відбудуться президентські вибори – і, на думку коментаторів, президенту Джо Байдену потрібно буде продемонструвати успіх в Україні. Він та його партія перебувають під жорсткою критикою республіканців та Дональда Трампа за військову та фінансову допомогу Києву, яку вони називають «затягуванням війни».

Головні питання випуску:

Як США підтримають наступ ЗСУ на армію Росії?

Чи можуть перші танки Abrams в Україні стати початком потоку бронетехніки від Вашингтона?

І чому Байден уже не дістає своїх козирів, щоб посилити ЗСУ?