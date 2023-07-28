Перші танки Abrams будуть в Україні у вересні – Politico

Перша партія американських танків Abrams може зʼявитися на фронті в Україні у вересні 2023 року, пише Politico.

Як повідомили інформовані джерела видання, у серпні влада США планує надіслати партію танків до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт, а потім будуть доставлені в Україну.

За словами співрозмовників, у першій партії буде від шести до восьми танків. Загалом США розраховують поставити Києву 31 танк Abrams, що становить один український танковий батальйон.

Ідеться про стару модель M1A1, оскільки на постачання більш сучасної моделі А2 пішов би цілий рік, уточнює Politico.

Раніше в Пентагоні не називали точних термінів, говорячи, що поставки Abrams можуть очікуватися восени 2023 року.