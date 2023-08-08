США оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні цього тижня – Держдепартамент

Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні пізніше цього тижня – про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу 8 серпня.

«Ми продовжуємо надавати Україні артилерію та повний спектр зброї. Згодом цього тижня ми оголосимо про додаткову допомогу, яку плануємо надати Україні», – заявив він.

Міллер додав, що США розглядають надання Україні нових ракет і оборонних систем, але не уточнив, про які саме види озброєння йдеться.

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Одна з журналістів спитала речника Державного департаменту про опитування CNN, трохи більше половини респондентів якого нібито висловилися проти надання подальшої допомоги. Міллер висловив думку, що «небезпечно дивитися на конкретні опитування, тому що вони є фіксацією моменту».

«Ми продовжуємо стояти на тому, що в інтересах США захищати Україну в тому сенсі, що в наших інтересах забезпечити збереження демократії і відповідь на російську агресію», – додав він.

Напередодні агентство Reuters повідомило, що влада США оголосить про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів.