США оголосять про військову допомогу Україні на суму 200 мільйонів доларів – Reuters

Влада США оголосить про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів, повідомляє Reuters. Ці кошти – частина більшої суми (6,2 мільярда доларів), яка вивільнилася внаслідок бухгалтерської помилки при підрахунку вартості наданого раніше українській стороні військового обладнання.

До пакету увійдуть боєприпаси до систем ППО Patriot, ракети GMLRS для РСЗВ HIMARS, протитанкові комплекси Javelin, обладнання для розмінування та інше.

У травні Пентагон повідомив, що внаслідок бухгалтерської помилки було завищено вартість поставлених Україні у 2022–2023 роках озброєнь, унаслідок чого зʼявилася можливість здійснити додаткові постачання на суму 6,2 мільярда доларів.

Попереднього разу, наприкінці липня, США передали Україні озброєнь на 400 мільйонів доларів, у тому числі ракети для РСЗВ HIMARS, систем ППО Patriot та NASAMS, а також БТР Stryker. Усього з початку повномасштабної військової агресії РФ в Україні Пентагон надав Києву 43 пакети допомоги на суму 43 мільярди доларів.