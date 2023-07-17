Німеччина до 2025 року хоче мати «найкраще оснащену» армійську дивізію серед країн НАТО – Reuters

Німеччина очікує, що вже у 2025 році матиме найкраще оснащену армійську дивізію серед європейських союзників по НАТО, заявив агенції Reuters головнокомандувач сухопутних військ країни Альфонс Майс.

Наразі Німеччина немає жодної боєздатної дивізії, військового підрозділу чисельністю понад 20 тисяч осіб. До 2025 року планується запустити перший із трьох підрозділів, а другий – у 2027 році, пише Reuters.

«Я дуже оптимістично налаштований, що ми зробимо це (про дивізію до 2025 року – ред.)», – сказав Майс, додавши, що плани узгоджені з НАТО, а укоплектація самого дивізіону спочатку становитиме 80-90%.

За словами Майса, Німеччина спершу укомплектує дві механізовані бригади, а потім – більш легкоозброєну – середню бригаду, яку підсилить нідерландська бригада, що налічує близько 5 тисяч військовослужбовців.

«Цього буде достатньо. У будь-якому випадку цього буде достатньо, щоб зробити внесок у найкраще оснащену дивізію з-поміж усіх європейських партнерів НАТО у 2025 році. Принаймні, це наша спільна мета з нашими нідерландськими партнерами», – сказав Альфонс Майс.

Майс визнав, що викликом буде забезпечити дивізію достатньою кількістю боєприпасів до 2025 року в той час, як західні країни постачають величезну кількість снарядів Україні, виснажуючи свої запаси.

«Якщо ми поспішно будемо везти боєприпаси в Україну, у нас самих їх не буде, поки не прийдуть нові замовлення», – сказав він. «Ви не можете купити боєприпаси в магазині DIY, виробничі можливості скоротилися за останні 30 років», додав він.

Командувач армії сказав, що це проблема, з якою стикаються всі партнери по НАТО.

«Але підтримка України зараз важливіша, ніж встановлення розколу», – підкреслив Майс.

Що стосується другої німецької дивізії, яка має бути боєздатною у 2027 році, Майс сказав, що її повне оснащення значною мірою залежить від надходження закупівель зі спеціального фонду на 100 мільярдів євро.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі російського вторгнення в Україну оголосив про створення спеціального фонду для модернізації німецької армії.