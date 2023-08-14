Шмигаль зустрівся з міністром фінансів Німеччини: говорили про інвестиції для відбудови

У понеділок, 14 серпня, прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль провів зустріч із міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером.

«Важлива зустріч з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, який прибув з візитом до України. Обговорили перспективи співпраці України з німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW). Реалізуємо 5 спільних інвестиційних проєктів на 247 млн євро, готуємо ще три на 73 млн євро», – зазначив Шмигаль у телеграмі за підсумками перемовин.

Він подякував німецькому уряду за підтримку – збройну, санкційну, фінансову і нагадав, що Україна отримала від Німеччини понад 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги, більшість – у вигляді гранту.

«Вдячні за підтримку програми МВФ, за роль Німеччини в програмі ЄС Ukraine Facility, за сприяння євроінтеграції», – сказав прем’єр.

Також Шмигаль наголосив на тому, що Україна очікує на участь німецького бізнесу у відбудові. Крім того, український прем’єр вказав на необхідність «посилювати санкції проти РФ та конфіскувати російські активи, які будуть головним джерелом фінансування відновлення».

Крістіан Лінднер запевнив, що «Німеччина буде і надалі підтримувати Україну, а проєкти співробітництва матимуть довготривалий характер».

6 серпня депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus, зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів, щоб допомогти контрнаступу.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

«Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок», – сказав Шольц, пише Tagesschau.