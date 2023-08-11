Війна Росії проти України: США відтягують розгром агресора?

Американське видання The Washington Post з посиланням на анонімних чиновників і військових у США, Україні та країнах ЄС зробило висновок, що перші шість українських пілотів зможуть завершити навчання на літаках F-16 лише влітку 2024 року.

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Джерела повідомили, що на льотчиків чекає 4-місячний курс англійської мови, щоб опанувати специфічну термінологію – таким чином, навчання вони розпочнуть лише в січні 2024-го.

Українські чиновники зазначають, що після цього на пілотів чекає піврічне навчання, і тільки після цього до занять допустять наступну групу з 6 осіб.

«Це називається затягуванням», – сказав один із українських чиновників. Однак зазначив, що Київ не хоче надто критикувати європейців та американців, щоб не виглядати невдячним.

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США під різними приводами затягують надання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS і винищувачів F-16 – посилаючись на їхню дорожнечу, обмежену кількість і побоювання щодо реакції Росії.

Водночас складений Заходом графік навчання українських пілотів натякає – Україна може отримати західні реактивні літаки і, можливо, переломити ситуацію на фронті – до президентських виборів у США восени наступного року.

Головні питання випуску:

Чому Байден відкладає розгром Росії в Україні?

Чи можуть ЗСУ обійтися без американської суперзброї – і самі переломити ситуацію на фронті?

І чому Німеччина – на відміну від США – почала серйозно розглядати надання Україні далекобійних ракет Taurus?