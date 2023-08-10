Ловушка в телефоне: зачем РФ переводит оккупированный Донбасс на российские номера

Россия принудительно переводит жителей захваченных территорий Донецкой и Луганской областей на российские коды номеров мобильной связи: такой переход уже завершился в Луганской области и продолжается в Донецкой. Теперь номера будут начинаться с +7 вместо украинского +380, который действовал все предыдущие годы войны. Оккупанты обещают улучшение качества связи, а на самом деле – готовят новую ловушку для жителей

Что изменилось с заменой номеров, зачем это России и какие угрозы несет жителям захваченных частей Донецкой и Луганской областей – узнавало Радио Донбасс Реалии (проект Радіо Свобода).

Как и зачем Кремль меняет телефонные номера?

О начале перехода местных компаний мобильной связи на российский телефонный код главари группировок «ДНР» и «ЛНР» синхронно заявили в мае 2022 года.

«Таким образом появляется возможность осуществлять вызовы и отправку СМС-сообщений абонентам «Феникса» (подконтрольная оккупантам оператор мобильной связи – ред.), используя российскую систему нумерации +7», – объяснял Денис Пушилин жителям Донецкой области.

«Нововведение позволит максимально просто проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн-услуг и пользоваться всем набором сервисов, которые доступны рядовому российскому абоненту сотовой связи», – обещал жителям оккупированной Луганской области Леонид Пасечник.

SIM-карты менять не обязали – новые номера абонентам «Феникса» в Донецкой области и «МКС» (бывшего «Лугакома», год назад оккупанты переименовали подконтрольного оператора на Луганщине – ред.) в Луганской сообщали СМС-кой.

Вместо прежнего +38071 в «ДНР» и +38072 в «ЛНР» теперь +7949 и +7959 соответственно. Остальные 7 цифр номера остаются неизменными. На новые номера людям нужно перерегистрировать свои аккаунты в соцсетях и во всех сервисах, которые привязаны к телефону.

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После перехода на российские номера жителей неподконтрольных территорий Луганской области ждал сюрприз. Оказалось, что хотя агрессор заявил о «присоединении» захваченных у Украины территорий, в том числе и Луганщины, звонить оттуда в РФ можно только как за границу, в роуминге – по 3 рубля за минуту.

Эксперты, с которыми пообщались Донбасс Реалии, объяснили: это связано с ограничениями, которые есть у российских операторов из-за международных санкций. Компании опасаются, среди прочего, что не смогут в таком случае закупать и обслуживать заграничное оборудование. Как пишут жители оккупированной Луганщины в соцсетях, качество этой роуминговой связи оставляет желать лучшего.

«Я сегодня вот разговаривал с Луганском. Мне говорят, что им-то дали российские номера, но эти российские номера не обслуживаются в Российской Федерации, как ни странно. И для того, чтобы луганчанин мог, находясь на территории Российской Федерации, позвонить домой в Луганск, ему нужно покупать российскую симку», – рассказал Донбасс Реалии журналист и политический эксперт Сергей Гармаш.

Пользователи донецкого «Феникса» звонить в Россию вообще пока не могут, даже с российских номеров. Как пояснил так называемый «и. о. министра связи «ДНР» Денис Курашов, «выход «Феникса» на общероссийский роуминг станет возможным после модернизации ядра сети, что будет произведено в третьем квартале текущего года».

Изменилось ли качество мобильной связи и интернета?

И «Феникс», и «Лугаком», переименованный оккупантами в «МКС», начали работать на оккупированных территориях Донбасса с 2015-го, на захваченном оборудовании «Киевстара». Но санкции, боевые действия и естественный износ привели к тому, что во многие населенные пункты Донецкой и Луганской области невозможно дозвониться по несколько дней, а то и недель – о чем массово жалуются люди в соцсетях.

«Связь не улучшилась, мобильного интернета нет, стартовые пакеты подорожали. Тарифы есть разные, минимальный – 60 рублей в месяц»,– сообщила Донбасс Реалии жительница Луганска.

В Луганской области мобильный интернет отключили в мае этого года по приказу властей. Жители пользуются домашним или бесплатным Wi-Fi в общественных местах.

У донецкого «Феникса» мобильный интернет есть. Продают в «ДНР» и SIM-карты российских мобильных операторов «МТС», «Билайн», «Мегафон» и «Теле2», которые работают на сетях «Феникса». Но по ним можно пока только звонить или отправлять СМС, интернета нет.

В конце июня 2023-го луганский «МКС» объявил, что полностью перевел всех абонентов на российские номера. «Феникс» пока отстает – из-за того, что проводит массовую «идентификацию» своих пользователей.

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Что такое «идентификация абонентов» и кто должен её пройти?

О том, что нужно явиться в отдел обслуживания абонентов с паспортом и мобильным телефоном, жители захваченной Россией территории Донецкой области узнавали из СМС. Сообщения начали приходить в мае этого года.

Касается проверка не всех, а только тех, кто покупал «симку» с рук или до того, как ввели обязательную продажу по документам. Раньше на один паспорт можно было взять до 5 SIM-карт. Теперь данные владельца каждого номера должны быть проверены и внесены в базу данных «Феникса».

«Идентификация проводится с целью защиты от мошенников. В этом ничего страшного нет. Здесь не нужно нагнетать ажиотаж, мы эту работу проводим планово», – убеждал в начале июня жителей оккупированной Донецкой области «и. о. министра связи «ДНР» Денис Курашов в эфире местного телеканала.

«Те, кто получил подобные СМС, в течение трех месяцев должны обратиться в абонентский пункт оператора связи. В ближайшее время пункты идентификации будут организованы и в отделениях почты. Если абонент в течение 3-х месяцев так и не появится, номер будет заблокирован. А возможности разблокировать его не будет», – добавил Курашов.

К тем, кто физически не может прийти, заверил он, на дом будет выезжать мобильная группа.

«СМС, действительно, многие получили из моих. Но никуда не ходили. Связь не отключали. Пока никто не спешит», – подтвердила Донбасс Реалии информацию об идентификации абонентов Ирина, чьи родственники живут в Донецке.

Параллельно с проверкой пользователей «Феникс» устанавливает в своих сетях так называемую СОРМ – «систему оперативно-розыскных мероприятий».

В интервью местному информагентству оккупантов в конце июля «и.о министра связи «ДНР» заявил: как только будет установлен СОРМ и модернизируют ядро сети, можно будет подключить мобильный интернет и абонентам российских операторов. Но что на самом деле важно для людей – так это то, что СОРМ на самом деле означает систему прослушки и слежки в интернете.

Что такое СОРМ и как себя обезопасить?

«В России все операторы обязаны устанавливать на своих сетях «Систему оперативно-розыскных мероприятий», – пишет профильный российский портал RSpectr.com. – Оператор, получивший лицензию Роскомнадзора, обязан в течение 45 дней обратиться в ФСБ России. В ведомстве ему определят уполномоченного, с которым оператор в дальнейшем будет взаимодействовать по вопросам реализации СОРМ».

Эта система позволяет прослушивать, записывать и хранить телефонные и интернет-разговоры каждого абонента. Отслеживает – какие сайты он читает и что покупает онлайн. На сайте RSpectr.com подробно описаны возможности СОРМ.

По информации российской газеты «Коммерсантъ», введение этой системы на оккупированной части Луганской области перенесено на конец 2024-го года, поскольку у местных операторов нет денег на ее установку. Источники издания говорят, что стоимость оборудования СОРМ от 2 до 7,5 млн рублей.

Возможно, поэтому, в «ЛНР» и отключили мобильный интернет, пока не могут обеспечить контроль пользователей. В Донецкой области тем временем оккупационные «власти» обещали подключить СОРМ уже этой осенью.

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«Как минимум, нужно использовать так называемый «плавающий IP» для выхода в интернет. В принципе, такая услуга есть и у самих провайдеров, и у инженерных компаний, которые работают с провайдерами. И, пока есть возможность, обязательно нужно использовать VPN-сервисы», – рассказал Донбасс Реалии, как обмануть СОРМ, президент международного центра противодействия киберпреступности Алексей Комар.

«Есть ещё секретные чаты в Телеграме. Насколько я знаю, они безопасные относительно. Но в основном общение идёт через Вотсап, который считается безопасным для прослушки. Есть еще такой мессенджер как Сигнал, который полностью безопасен», – делится своим опытом журналист и политический эксперт Сергей Гармаш.

Однако, предостерегает он, само присутствие в смартфонах этих мессенджеров в телефоне жителей оккупированных территорий «является уже фактически поводом для их задержания, независимо от того, какой там контент».

В любом случае, предупреждают эксперты, нужно избегать разговоров, которые могут привлечь внимание ФСБ РФ. Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса уже привыкли к осторожности за 9 лет оккупации. Однако теперь им придется еще более тщательно ее соблюдать.

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