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Донбас

Ловушка в телефоне: зачем РФ переводит оккупированный Донбасс на российские номера

На захваченной территории Донбасса оккупанты хотят контролировать мобильную связь и интернет-трафик. Фото иллюстративное

Россия принудительно переводит жителей захваченных территорий Донецкой и Луганской областей на российские коды номеров мобильной связи: такой переход уже завершился в Луганской области и продолжается в Донецкой. Теперь номера будут начинаться с +7 вместо украинского +380, который действовал все предыдущие годы войны. Оккупанты обещают улучшение качества связи, а на самом деле – готовят новую ловушку для жителей

Что изменилось с заменой номеров, зачем это России и какие угрозы несет жителям захваченных частей Донецкой и Луганской областей – узнавало Радио Донбасс Реалии (проект Радіо Свобода).

Как и зачем Кремль меняет телефонные номера?

О начале перехода местных компаний мобильной связи на российский телефонный код главари группировок «ДНР» и «ЛНР» синхронно заявили в мае 2022 года.

«Таким образом появляется возможность осуществлять вызовы и отправку СМС-сообщений абонентам «Феникса» (подконтрольная оккупантам оператор мобильной связи – ред.), используя российскую систему нумерации +7», – объяснял Денис Пушилин жителям Донецкой области.

«Нововведение позволит максимально просто проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн-услуг и пользоваться всем набором сервисов, которые доступны рядовому российскому абоненту сотовой связи», – обещал жителям оккупированной Луганской области Леонид Пасечник.

Скриншот с телеграм-канала подконтрольного оккупантам луганского мобильного оператора
Скриншот с телеграм-канала подконтрольного оккупантам луганского мобильного оператора

SIM-карты менять не обязали – новые номера абонентам «Феникса» в Донецкой области и «МКС» (бывшего «Лугакома», год назад оккупанты переименовали подконтрольного оператора на Луганщине – ред.) в Луганской сообщали СМС-кой.

Вместо прежнего +38071 в «ДНР» и +38072 в «ЛНР» теперь +7949 и +7959 соответственно. Остальные 7 цифр номера остаются неизменными. На новые номера людям нужно перерегистрировать свои аккаунты в соцсетях и во всех сервисах, которые привязаны к телефону.

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После перехода на российские номера жителей неподконтрольных территорий Луганской области ждал сюрприз. Оказалось, что хотя агрессор заявил о «присоединении» захваченных у Украины территорий, в том числе и Луганщины, звонить оттуда в РФ можно только как за границу, в роуминге – по 3 рубля за минуту.

Скриншот с телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области
Скриншот с телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области

Эксперты, с которыми пообщались Донбасс Реалии, объяснили: это связано с ограничениями, которые есть у российских операторов из-за международных санкций. Компании опасаются, среди прочего, что не смогут в таком случае закупать и обслуживать заграничное оборудование. Как пишут жители оккупированной Луганщины в соцсетях, качество этой роуминговой связи оставляет желать лучшего.

Скриншот с телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области
Скриншот с телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области
Cкриншот телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области
Cкриншот телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области
Cкриншот телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области
Cкриншот телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области

«Я сегодня вот разговаривал с Луганском. Мне говорят, что им-то дали российские номера, но эти российские номера не обслуживаются в Российской Федерации, как ни странно. И для того, чтобы луганчанин мог, находясь на территории Российской Федерации, позвонить домой в Луганск, ему нужно покупать российскую симку», – рассказал Донбасс Реалии журналист и политический эксперт Сергей Гармаш.

Пользователи донецкого «Феникса» звонить в Россию вообще пока не могут, даже с российских номеров. Как пояснил так называемый «и. о. министра связи «ДНР» Денис Курашов, «выход «Феникса» на общероссийский роуминг станет возможным после модернизации ядра сети, что будет произведено в третьем квартале текущего года».

Изменилось ли качество мобильной связи и интернета?

И «Феникс», и «Лугаком», переименованный оккупантами в «МКС», начали работать на оккупированных территориях Донбасса с 2015-го, на захваченном оборудовании «Киевстара». Но санкции, боевые действия и естественный износ привели к тому, что во многие населенные пункты Донецкой и Луганской области невозможно дозвониться по несколько дней, а то и недель – о чем массово жалуются люди в соцсетях.

Скриншот телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области
Скриншот телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области
Скриншот телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области
Скриншот телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области
Скриншот комментирев в телеграм-канале одного из представителей оккупационной власти в Донецкой области
Скриншот комментирев в телеграм-канале одного из представителей оккупационной власти в Донецкой области

«Связь не улучшилась, мобильного интернета нет, стартовые пакеты подорожали. Тарифы есть разные, минимальный – 60 рублей в месяц»,– сообщила Донбасс Реалии жительница Луганска.

В Луганской области мобильный интернет отключили в мае этого года по приказу властей. Жители пользуются домашним или бесплатным Wi-Fi в общественных местах.

Cкриншот телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области
Cкриншот телеграм-канала подконтрольного оккупантам мобильного оператора «МКС» в Луганской области

У донецкого «Феникса» мобильный интернет есть. Продают в «ДНР» и SIM-карты российских мобильных операторов «МТС», «Билайн», «Мегафон» и «Теле2», которые работают на сетях «Феникса». Но по ним можно пока только звонить или отправлять СМС, интернета нет.

В конце июня 2023-го луганский «МКС» объявил, что полностью перевел всех абонентов на российские номера. «Феникс» пока отстает – из-за того, что проводит массовую «идентификацию» своих пользователей.

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Что такое «идентификация абонентов» и кто должен её пройти?

О том, что нужно явиться в отдел обслуживания абонентов с паспортом и мобильным телефоном, жители захваченной Россией территории Донецкой области узнавали из СМС. Сообщения начали приходить в мае этого года.

Касается проверка не всех, а только тех, кто покупал «симку» с рук или до того, как ввели обязательную продажу по документам. Раньше на один паспорт можно было взять до 5 SIM-карт. Теперь данные владельца каждого номера должны быть проверены и внесены в базу данных «Феникса».

«Идентификация проводится с целью защиты от мошенников. В этом ничего страшного нет. Здесь не нужно нагнетать ажиотаж, мы эту работу проводим планово», – убеждал в начале июня жителей оккупированной Донецкой области «и. о. министра связи «ДНР» Денис Курашов в эфире местного телеканала.

«Те, кто получил подобные СМС, в течение трех месяцев должны обратиться в абонентский пункт оператора связи. В ближайшее время пункты идентификации будут организованы и в отделениях почты. Если абонент в течение 3-х месяцев так и не появится, номер будет заблокирован. А возможности разблокировать его не будет», – добавил Курашов.

К тем, кто физически не может прийти, заверил он, на дом будет выезжать мобильная группа.

«СМС, действительно, многие получили из моих. Но никуда не ходили. Связь не отключали. Пока никто не спешит», – подтвердила Донбасс Реалии информацию об идентификации абонентов Ирина, чьи родственники живут в Донецке.

Параллельно с проверкой пользователей «Феникс» устанавливает в своих сетях так называемую СОРМ – «систему оперативно-розыскных мероприятий».

В интервью местному информагентству оккупантов в конце июля «и.о министра связи «ДНР» заявил: как только будет установлен СОРМ и модернизируют ядро сети, можно будет подключить мобильный интернет и абонентам российских операторов. Но что на самом деле важно для людей – так это то, что СОРМ на самом деле означает систему прослушки и слежки в интернете.

Что такое СОРМ и как себя обезопасить?

«В России все операторы обязаны устанавливать на своих сетях «Систему оперативно-розыскных мероприятий», – пишет профильный российский портал RSpectr.com. – Оператор, получивший лицензию Роскомнадзора, обязан в течение 45 дней обратиться в ФСБ России. В ведомстве ему определят уполномоченного, с которым оператор в дальнейшем будет взаимодействовать по вопросам реализации СОРМ».

Эта система позволяет прослушивать, записывать и хранить телефонные и интернет-разговоры каждого абонента. Отслеживает – какие сайты он читает и что покупает онлайн. На сайте RSpectr.com подробно описаны возможности СОРМ.

Скриншот сайта rspectr.com
Скриншот сайта rspectr.com
Скриншот сайта rspectr.com
Скриншот сайта rspectr.com

По информации российской газеты «Коммерсантъ», введение этой системы на оккупированной части Луганской области перенесено на конец 2024-го года, поскольку у местных операторов нет денег на ее установку. Источники издания говорят, что стоимость оборудования СОРМ от 2 до 7,5 млн рублей.

Возможно, поэтому, в «ЛНР» и отключили мобильный интернет, пока не могут обеспечить контроль пользователей. В Донецкой области тем временем оккупационные «власти» обещали подключить СОРМ уже этой осенью.

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«Как минимум, нужно использовать так называемый «плавающий IP» для выхода в интернет. В принципе, такая услуга есть и у самих провайдеров, и у инженерных компаний, которые работают с провайдерами. И, пока есть возможность, обязательно нужно использовать VPN-сервисы», рассказал Донбасс Реалии, как обмануть СОРМ, президент международного центра противодействия киберпреступности Алексей Комар.

«Есть ещё секретные чаты в Телеграме. Насколько я знаю, они безопасные относительно. Но в основном общение идёт через Вотсап, который считается безопасным для прослушки. Есть еще такой мессенджер как Сигнал, который полностью безопасен», – делится своим опытом журналист и политический эксперт Сергей Гармаш.

Однако, предостерегает он, само присутствие в смартфонах этих мессенджеров в телефоне жителей оккупированных территорий «является уже фактически поводом для их задержания, независимо от того, какой там контент».

В любом случае, предупреждают эксперты, нужно избегать разговоров, которые могут привлечь внимание ФСБ РФ. Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса уже привыкли к осторожности за 9 лет оккупации. Однако теперь им придется еще более тщательно ее соблюдать.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС РЕАЛИИ:

Мы работаем по обе стороны линии разграничения. Пишите нам на почту Donbas_Radio@rferl.org, в фейсбук, телеграм или вайбер по номеру +380951519505. Если вы пишете с оккупированных территорий, ваше имя не будет раскрыто.

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