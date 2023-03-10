РФ заставит украинцев выбирать между паспортом и пенсией? Что происходит на оккупированном Донбассе

Россия считает оккупированные территории Украины своими – а значит, пенсионеры на этих территориях переходят на «обслуживание» Пенсионного фонда РФ. В течение 9 лет войны на Донбассе российские пенсии, как говорили экономисты, были одним из немногих стабильных каналов пополнения экономик так называемых ОРДЛО: но платил их Кремль через созданные органы-прокладки – «пенсионные фонды» вооруженных формирований «​ЛДНР».​ Получать выплаты можно было по украинскому паспорту.

С 1 марта Россия огласила пересчет пенсий на захваченных территориях (теперь это не только Донецк и Луганск, но также часть Херсонской и Запорожской областей) по своим законам. Среди людей растут опасения: не лишат ли теперь выплат тех, кто не захотел брать паспорт России? Пенсия на оккупированных территориях, пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем после обстрелов: одни переживают, что Украина престанет ее платить, другие – что оккупационные власти не будут давать пособие без российских паспортов.​ Объясняем, как все работает на этот момент.

Паспорта и «​паспорта»

В Донецке и Луганске циркулируют три вида документов: паспорт Украины, России и псевдопаспорт «ДНР»/«ЛНР». В начале года российская Госдума приняла для оккупированных украинцев отдельный закон об особенностях пенсионных выплат. По нему с 1 марта обладатели паспортов РФ могут подаваться на пересчет пенсий по российской пенсионной системе.

Пока пенсию продолжают получать люди и с украинским паспортом, и с российским, а также псевдопаспортом «ЛДНР», рассказывают Радио Донбасс.Реалии дончане.

Об отмене выплат тем, у кого паспорта от агрессора нет, не сообщала и оккупационная администрация РФ. Как написала она в своих «законах», для оформления пенсии все еще нужен паспорт гражданина Украины или «паспорт ЛДНР», то есть паспорт РФ – это вопрос именно перехода на собственно российскую пенсию.

А в чем разница?

Минимальная пенсия в Донецке и Луганске сейчас составляет чуть меньше 10 тысяч рублей (5 тысяч гривен). В первом полугодии 2022-го она составляла чуть меньше 8 тысяч (4 тысячи гривен).

В России минимальная пенсия зависит от региона: в большинстве это 10-14 тысяч рублей (5-7 тысяч гривен), но есть несколько «богатых» регионов, где она резко отличается – например, 20 тысяч рублей в Мурманске или 30 – на Чукотке.

Какую пенсию Россия установила для оккупированных территорий Украины – неизвестно, и то, что она после перехода на российскую систему будет выше существующих сейчас в Донецке и Луганске 10 тысяч рублей – вовсе не очевидно.

Дончанин рассказывает

Анатолий (имя изменено в целях безопасности) говорит, что брать российский паспорт не собирается, и ждет освобождения армией Украины.

У меня только украинский паспорт, другой мне не нужен

«Какой смысл в паспорте с курицей? Они (оккупационные власти – ред.) просто боятся, что скоро их выгонят из Украины, вот и запугивают людей. У меня только украинский паспорт, другой мне не нужен», – говорит мужчина.

По словам Анатолия, его знакомые, которые хотели получить паспорт России, до сих стоят в очереди.

«Сначала же было нужно получить «днровский» паспорт, и только потом подаваться на российское гражданство, а там – то бланков не было, то людей. Соседу талон на местный паспорт выдали только на май 2023 года, а он еще год назад подал заявку».

Анатолий говорит, что бегут за паспортами бюджетники и силовики, которых обязали сделать это под страхом увольнения – но и они не спешат сдавать украинский паспорт.

Все понимают, что сдать украинский паспорт – лишиться украинской пенсии и возможности куда-то ездить

«Только идейные побежали сразу же за паспортами, остальные выжидают и понимают, что сдать украинский паспорт – лишиться украинской пенсии и возможности куда-то ездить», – говорит мужчина.

Украинская пенсия в оккупации

По закону – и на практике – всем пенсионерам на оккупированных территориях продолжают зачислять выплаты от Украины. Проблема есть со снятием этих денег со счета. Для этого нужен банкомат легальной банковской системы, а он находится на свободной территории.

«Ощадбанк» хранит эти деньги на счетах граждан по обращению Пенсионного фонда Украины. После деоккупации они смогут получить свои деньги в отделении. Донбасс.Реалии подтвердили это в поддержке «Ощадбанка»: по словам оператора, пенсионные выплаты будут поступать до тех пор, пока ПФУ будет их начислять. Даже если срок действия карты истек, средства – остаются за получателем.

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Как нам подтвердила пенсионерка из Мариуполя Людмила, ей украинское правительство действительно продолжает регулярно начислять пенсию. Но сегодня снять пенсии с карточек в оккупации можно только у посредников. Вот как они работают.

Для многих пенсионеров украинская пенсия – единственный способ выжить. С закрытием блокпостов еще в 2020-м возможность выезжать на свободную территорию Украины для снятия пенсии и прохождения идентификации сильно ограничилась. А после полномасштабного российского вторжения – и вовсе пропала.

Обналичивание в оккупации

Единственный способ снять украинскую пенсию сейчас – воспользоваться услугами посредников, которые берут не менее 10% от суммы снятия.

«Обнальщики» берут не менее 10% от суммы, которую хочет снять с карты пенсионер. Они работают онлайн или просто как киоски. Найти тех, кто поможет снять украинскую пенсию, можно в пунктах обмена валют, торговых ларьках, а также их объявлениями «кишат» местные паблики. Там вам пообещают не только выдать наличку, но и пополнить криптокошелек.

С помощью приложения «Ощад24» пенсия переводится на другую карту украинского банка, а на месте выдается сумма в рублях минус процент за снятие. Пенсионер теряет деньги еще и на разнице курса: на оккупированных территориях гривну с рублем практически сравняли один к одному.

До закрытия блокпостов работала схема с выдачей карт человеку, который выезжал на подконтрольную территорию, обналичивал деньги в банкомате и привозил в оккупацию наличные. Кто-то оставлял себе гривну, кто-то обменивал на рубли.

Когда закрылись блокпосты и отключили украинскую мобильную связь, обналичивать пенсию стало сложнее, поэтому некоторые посредники начали брать не процент, а фиксированную сумму за обналичивание. У каждого она своя: две тысячи, пять, или по-прежнему 10-15% от суммы обналичивания.

Несмотря на то, что добыть свои деньги с карт можно, здесь множество рисков, а если карта окажется заблокированной, такую схему и вовсе нельзя будет реализовать. Таким образом, пожилые украинцы на оккупированных Россией территориях зависят от выплат оккупантов, и привязка их к российскому паспорту стала бы для них большой проблемой. Ведь многие люди не идут за паспортом России, ожидая возвращения территорий в состав своего государства.

Роман Севрюков, Дарья Куренная

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