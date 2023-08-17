Німеччина надала Україні ще дві установки IRIS-T

Німеччина передала Україні ще один пакет військової допомоги, йдеться на сайті німецького уряду 17 серпня.

Судячи з переліку, до нього увійшли:

дві пускові системи IRIS-T SLS

додаткові димові боєприпаси

10 додаткових радарів GO12

4 причепи 8x8 HX81 та чотири напівпричепів

8 вантажівок

ППО наземного базування IRIS-T використовують модифіковані ракети «повітря-повітря». Вони існують у двох модифікаціях – малого (SLS) та середнього (SLM) радіусу дії.

У липні Німеччина передала Україні перші десять танків Leopard 1А5.