Німеччина надала Україні ще дві установки IRIS-T

Німеччина передала Україні ще один пакет військової допомоги, йдеться на сайті німецького уряду 17 серпня.
Судячи з переліку, до нього увійшли:
- дві пускові системи IRIS-T SLS
- додаткові димові боєприпаси
- 10 додаткових радарів GO12
- 4 причепи 8x8 HX81 та чотири напівпричепів
- 8 вантажівок
ППО наземного базування IRIS-T використовують модифіковані ракети «повітря-повітря». Вони існують у двох модифікаціях – малого (SLS) та середнього (SLM) радіусу дії.
У липні Німеччина передала Україні перші десять танків Leopard 1А5.
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