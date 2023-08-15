Резніков зустрівся з міністром фінансів Німеччини: говорили про «посилення оборони України»

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером – про це він заявив 15 серпня.

За словами Резнікова, сторони обговорили «подальші кроки з посилення обороноздатності України».

«Я вдячний за допомогу, яку Німеччина надає Україні в цей непростий час. IRIS-T, MARS II, PzH 2000, Leopard – це справжні символи нашої дружби», – прокоментував міністр.

За заявою Міністерства оборони, під час зустрічі Лінднеру розповіли про поточну безпекову ситуацію в Україні та перспективи її розвитку.

Читайте також: Німеччина планує щороку виділяти 5 млрд євро на допомогу Україні – Лінднер

«Серед пріоритетних перспективних напрямів було зазначено отримання засобів ППО, боєприпасів різного калібру, а також різного типу бронемашин. Міністр оборони, зокрема, наголосив на потребі броньованих медичних машин для швидкої евакуації поранених українських воїнів до військових шпиталів під час так званої «золотої години», яка має вирішальне значення для порятунку життя», – йдеться в повідомленні.

Німецький урядовець наразі не коментував зустріч публічно.

Крістіан Лінднер перебуває в Україні з візитом, в рамках якого він напередодні зустрівся з українським колегою Сергієм Марченком та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.