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Міністр фінансів Німеччини відвідує Київ

Крістіан Лінднер прибув до Києва потягом вранці 14 серпня

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер прибув до України для політичних переговорів. Це його перший візит до країни після повномасштабного вторгнення Росії минулого року.

Лінднер прибув до Києва потягом вранці 14 серпня.

«Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Сьогодні також будемо дивитися в майбутнє. Ми хочемо конкретно обговорити, як Міністерство фінансів може підтримати українську сторону», – цитує Лінднера Міністерство фінансів Німеччини.

Візит відбувається в той час, як Україна чинить тиск на уряд Німеччини, щоб той надав Києву крилаті ракети Taurus для захисту від російських сил.

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