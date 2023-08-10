Азербайджан долучиться до навчання українських фахівців із гуманітарного розмінування – посол

Посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв зустрівся із заступником міністра внутрішніх справ Богданом Драп’ятим, повідомив уряд 10 серпня.

За повідомленням, головною темою стала допомога Баку в гуманітарному розмінуванні в Україні.

«Внаслідок військової агресії РФ орієнтовно 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно забруднено мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. У тому числі потребують очищення від мін та інших вибухонебезпечних предметів близько 14 тисяч квадратних кілометрів акваторій річок, водойм та водосховищ України, прибережних акваторій Азовського та Чорного морів, гідротехнічних споруд і морських портів», – заявив Драп’ятий.

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Він додав, що працівники МВС серед перших заходять на звільнені території і займаються оперативним розмінуванням. Відтак їм потрібні, серед іншого, машини механізованого розмінування.

Натомість Мардалієв підтвердив підтримку України з боку його країни.

«Хочемо висловити захоплення вашою стійкістю і мужністю у відсічі агресії РФ. Саме тому ми вирішили збільшити розмір пакета допомоги Україні, зокрема і в питанні гуманітарного розмінування. Ми вже взяли на себе політичні зобов’язання щодо допомоги Україні», – йдеться в його цитаті.

За словами Мардалієва, йдеться про чотири напрямки допомоги: реабілітацію постраждалих через війну дітей, реабілітацію військових, енергетичну допомогу та післявоєнну відбудову. Зокрема, Баку пропонує допомогу у відновленні Ірпеня.

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Сторони також обговорили підготовку тренінгів у Азербайджані для обміну досвідом із гуманітарного розмінування.

«Азербайджан долучається до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських спеціалістів у сфері розмінування. Наш досвід дуже цікавий для вас. Ми говоримо не лише про національні можливості, але й про міжнародні місії, у яких був залучений Азербайджан», – зазначив Сеймур Мардалієв.

Крім того, азербайджанська сторона анонсувала новий пакет допомоги Україні, до якого увійде машина для механізованого розмінування.

Гуманітарне розмінування звільнених територій є одним із напрямків допомоги, щодо яких Україна регулярно веде переговори із міжнародними партнерами.