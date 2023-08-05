Тракторист поранений на Херсонщині через наїзд на російську міну – ОВА

У Херсонській області ще один аграрій постраждав через залишену російською армією міну, повідомила 5 серпня Херсонська обласна військова адміністрація.

«У полі між Великою Олександрівкою та Борозенським 36-річний тракторист наїхав на міну, залишену російською армією. Внаслідок детонації чоловік отримав поранення. Каретою «швидкої» у стані середньої тяжкості його шпиталізували до медзакладу», – йдеться в повідомленні.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих Херсонській і Харківській областях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечною через замінування є третина від загальної площі України.