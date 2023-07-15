«Розпилював снаряд у гаражі»: у Херсоні загинув цивільний

У Херсоні від детонації снаряду загинув 59-річний цивільний, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Той здетонував, через що херсонець отримав поранення несумісні з життям», - пише Прокудін.

Очільник ОВА нагадав, що розмінування територій – виключно робота професіоналів, які здатні безпечно вирішувати такі завдання.

«Тому, якщо побачили, вибухівку не ризикуйте, а зверніться до рятувальників або поліцейських», – додав Прокудін.

Проведене нещодавно соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) засвідчило, що більшість українців (78%) мають близьких родичів або друзів, які зазнали поранень чи загинули через російське повномасштабне вторгнення в Україну.