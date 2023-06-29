Більшість українців мають рідних або друзів, які загинули чи постраждали через вторгнення РФ – опитування

Більшість українців (78%) мають близьких родичів або друзів, які зазнали поранень чи загинули через російське повномасштабне вторгнення в Україну. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«Серед тих, хто має таких близьких родичів або друзів, у середньому (використовувалося медіанне значення) називалося число 7. Тобто в середньому такі респонденти мають сімох близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули», – йдеться в пресрелізі КМІС.

За даними соціологів, 64% українців мають принаймні одного близького родича або друга, який був поранений (у середньому мають п’ятьох поранених близьких людей), а 63% мають принаймні одного близького родича або друга, який загинув (у середньому мають трьох загиблих близьких людей).

Регіональний аналіз результатів опитування свідчить про те, що в усіх регіонах України більшість населення має близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули через російське вторгнення.

«Показник коливається від 70% на Сході до 80% на Заході», – йдеться в повідомленні.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький, коментуючи дослідження, сказав, що «війна Росії проти України сформувала трагічний колективний досвід для абсолютної більшості українців».

Опитування КМІС тривало 26 травня-5 червня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2013 повнолітніх респондентів у всіх регіонах, за винятком окупованих.