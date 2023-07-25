В уряді повідомили про домовленість із партнерами щодо 244 млн дол на гуманітарне розмінування

Міжнародні партнери виділять Україні понад 240 мільйонів доларів на потреби гуманітарного розмінування, повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

«Наразі вже є домовленість з донорами про виділення Україні 244 млн дол та спецтехніки на потреби гуманітарного розмінування», – цитує Свириденко сайт уряду.

Повідомляється, що до кінця року Україна отримає 10 машин для розмінування виробництва хорватської Dok ING та ще 10 машин від Global Clearance Solutions, майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин, індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів тощо.

«Необхідне обладнання нададуть Японія, Канада, Корея, Швейцарія, Литва, Фонд Говарда Баффета, ПРООН та ін. Також є домовленості з DOK.ING і данською HYDREMA щодо локалізації їхнього виробництва в Україні», – йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки кажуть, що працюютьт над збільшенням присутності на «ринку» розмінування приватних операторів.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України. На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя.