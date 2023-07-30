Кім пояснив, чому наразі не йдеться про розмінування портів Миколаєва

Влада Миколаєва наразі не планує приступати до розмінування морських портів, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

«Ми не плануємо зараз приступати до розмінування портів, хоча це питання важливе, і ми над ним працюємо. Обласна військова адміністрація з Військово-морськими силами обговорили цю проблему, визначилися, які потрібні інструменти для того, щоб розміновувати акваторії. Але це питання наразі не на часі», – заявив він.

За словами голови ОВА, наразі не йдеться про розмінування через те що, зараз Миколаївська область не долучена до зернової угоди.

Крім того, армія РФ, за словами Кіма, знаходяться на Кінбурнській косі за 4 км від міста Очакова. Тому мало не щодня обстрілює Очаківську та Куцурубську громади. Отож, чиновник вважає, що братися за розмінування портів зараз недоречно.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вивчає можливості безпечного продовження роботи зернового коридору, серед іншого, завдяки роботі окремих конвоїв.

Після виходу з зернової угоди Росія посилила атаки по півдню України, зокрема, портовій інфраструктурі. Після чергової російської атаки з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року.

Потім її кілька разів продовжували. Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.