Залужний у розмові з Міллі повідомив про обстановку на фронті та потреби ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі повідомив про обстановку на фронті і ймовірні дії російських військ.

«Розповів про оперативну обстановку на фронті та наші плани на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи. Також детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці Залужного.

Співрозмовники також обговорили актуальну потребу українського війська в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО, системах РЕБ.

«Подякував союзникам за вже надану матеріально-технічну допомогу. Продовжуємо консолідувати зусилля, щоб перемогти агресора», – додав Залужний.

Попередня телефонна розмова Залужного і Міллі відбулася 7 серпня. Головнокомандувач ЗСУ, коментуючи наступ, тоді повідомив, що «тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед».