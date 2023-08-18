Міноборони Британії підписало контракти на понад 90 млн фунтів для посилення ППО України

Міністерство оборони Великої Британії підписало три контракти на постачання засобів протиповітряної оборони для України – про це пресслужба відомства повідомила 18 серпня.

«Серед них – контракт вартістю 56 мільйонів фунтів стерлінгів із норвезькою оборонною компанією Kongsberg щодо постачання антидронових систем і ще два контракти на забезпечення додаткових можливостей ППО», – йдеться в повідомленні.

За контрактом із Kongsberg, компанія має надати системи протидії безпілотникам для виявлення, відстеження, знищення або подавлення дронів.

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«Система CORTEX Typhon розроблена для використання лише двома операторами. Її можна швидко розгортати та переміщувати для максимальної ефективності», – додає Міноборони.

Відомство додає, що система може працювати окремо або як частина інтегрованої мережі для протидії дронам.

«Ці системи протиповітряної оборони достатньо гнучкі для швидкого розгортання для захисту цивільного населення та інфраструктури України, або для використання на лінії фронту», – заявив мініcтр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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За даними Міноборони, контракти є частиною пакетів закупівель, оголошених міністрами оборони Міжнародного фонду для України на початку цього року.

Засоби ППО залишаються пріоритетом переговорів України із західними партнерами про військову допомогу.