Не лише Shahed. У Генштабі уточнили, що сили ППО знищили дві ракети Х-59

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що сили ППО, окрім дронів Shahed-136/131, знищили дві російські крилаті ракети Х-59.

«Сьогодні нашою протиповітряною обороною знищено 2 крилаті ракети Х-59 та 13 ворожих БпЛА Shahed-136/131», – йдеться у вечірньому зведенні штабу.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

У ніч на 16 серпня Повітряні сили повідомляли, що в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях була загроза застосування російськими військовими балістичного озброєння та безпілотників «Шахед».

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 13 російських безпілотників Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей у ніч на 16 серпня. Про збиті ракети у Повітряних силах не повідомляли.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що станом на 3 серпня, Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».