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На півдні України є небезпека від балістичної зброї та «шахедів» – Повітряні сили ЗСУ

Влада рекомендує прослідувати в укриття цивільного захисту

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях станом на 1:40 16 серпня є загроза застосування російськими військовими балістичного озброєння та безпілотників «Шахед», попереджають Повітряні сили України.

В цих областях оголошена повітряна тривога, влада рекомендує прослідувати в укриття цивільного захисту.

Пізно ввечері 15 серпня в Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська.

Приморсько-Ахтарськ – місто в Краснодарському краї Росії, розташоване на східному узбережжі Азовського моря.

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