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В Україні оголошена повітряна тривога через зліт у Росії носіїв «Кинджалів»

У Повітряних силах Збройних сил України кажуть про зліт із аеродрому Саваслейка російських МіГ-31, здатних нести ракети «Кинджал» (фото ілюстративне)

На всій території України після 20:20 оголошена повітряна тривога.

«Зафіксовано зліт ворожих МіГ-31 з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області РФ!» – інформують Повітряні сили ЗСУ.

Ці літаки здатні нести ракети «Кинджал».

Влада рекомендує прослідувати в укриття цивільного захисту.

Рано-вранці 15 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема, по Львову, Луцьку, Дніпру, Смілі.

За даними Повітряних сил, загарбники випустили щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 із них.

Відомо про постраждалих внаслідок атаки, у Луцьку троє людей загинули. У Дніпрі – двоє поранених. Місто Сміла на Черкащині залишилося частково без водопостачання через обстріли, а в одному з сіл біля Запоріжжя ракета влучила в стадіон гімназії, пошкодила її будівлю, дитячий садок та житлові будинки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджені цивільні об’єкти у восьми регіонах.

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