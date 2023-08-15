Ранкова атака РФ: Повітряні сили звітують про збиття 16 з 28 крилатих ракет

Російські війська випустили по Україні щонайменше 28 крилатих ракет рано вранці 15 серпня, повідомляють Повітряні сили. За зведенням, сили протиповітряної оборони збили 16 із них.

Командування зафіксувало пуски:

чотирьох крилатих ракет Х-22 з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації

чотирьох крилатих ракет «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря

Сили ППО разом з іншими складовими Сил оборони збили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

Крім того, за даними військових, російська армія випустила вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Раніше місцева влада Дніпропетровської, Волинської та Львівської областей повідомляла про пошкодження та постраждалих у своїх регіонах.