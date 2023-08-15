У Держдепі США засудили зупинку Росією судна в Чорному морі

Дії Росії в Чорному морі є «неприйнятною ескалацією», заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Патель на брифінгу 14 серпня.
Таким чином він відповів на питання про зупинку Росією судна Sukru Okan, яке прямувало до українського порту Ізмаїл.
Патель нагадав, що Росія заявила про намір розглядати всі судна, які прямують до чорноморських портів України, як потенційні носії військових вантажів.
«Це, на наш погляд, неприпустима ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має йти», – сказав він.
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Представник Державного департаменту навів дані Міністерства закордонних справ України, за якими Росія після виходу з Чорноморської зернової ініціативи атакувала 26 об’єктів портової інфраструктури і знищили понад 220 тисяч тонн зерна.
«Ми продовжуємо уважно стежити за цією ситуацією, і ми, звичайно, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої атаки на українські зернові потужності нападами на цивільні судна в Чорному морі», – додав Патель.
Він також висловив переконання, що Росія повинна повернутися до Чорноморської зернової угоди «негайно».
Днями Міноборони Росії заявило, що вранці 13 серпня російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися.
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Влада України закликала ООН і партнерів «жорстко» відреагувати на дії Росії й «докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі та вжити заходів проти РФ як країни-члена Міжнародної морської організації».
Минулого тижня ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.
Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.
Влада США різко розкритикувала відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів актом воєнної агресії.
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