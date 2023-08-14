В ISW прокоментували заяву Міноборони РФ про зупинку судна в Чорному морі

Російський військовий корабель силою зупинив і обшукав цивільне вантажне судно, яке прямувало до порту Ізмаїл в Одеській області, ймовірно, у рамках спроб Кремля обмежити морські перевезення в українські порти без залучення військово-морських сил для забезпечення повної блокади, заявили в американському Інституті ведення війни (ISW).

Там нагадали, що 19 липня Міноборони Росії оголосило, що розглядатиме всі кораблі, які прямують до українських портів, як потенційних перевізників військових вантажів, а країни прапора таких суден – як «учасників українського конфлікту на боці київського режиму».

«Російські сили не зупинили три цивільні судна, які 30 липня відкрито повідомили, що вони прямують до України через систему автоматичної ідентифікації (AIS) своїх суден. Повідомлення про три цивільні кораблі, які безперешкодно йшли до України, свідчать про те, що російські сили, можливо, не можуть або не бажають примусово зупиняти й обшукувати нейтральні судна, і, ймовірно, провели свій перший примусовий огляд, щоб знову створити загрозу ескалації проти цивільних суден, які прямують до України», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що російські війська також, ймовірно, здійснили вимушену зупинку і перевірку судна, щоб підірвати довіру до тимчасових торговельних коридорів через Чорне море до українських портів, про які українські чиновники оголосили 10 серпня.

«Позиція російських військово-морських сил у Чорному морі, ймовірно, є навмисно неоднозначною і має на меті чинити стримувальний ефект на цивільні морські перевезення в Україну без залучення засобів Чорноморського флоту Росії для забезпечення морської блокади. Російські військові, ймовірно, менш охоче вдаватимуться до такої блокади за допомогою Чорноморського флоту, ніж це було в липні, – після українських ударів по російських військово-морських цілях у Чорному морі й військово-морській базі Новоросійськ у Краснодарському краї на початку серпня», – кажуть в ISW.

Напередодні Міноборони Росії заявило, що вранці 13 серпня російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися.

В Офісі президента дії Росії назвали «безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав».

Влада України закликала ООН і партнерів «жорстко» відреагувати на дії Росії й «докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі та вжити заходів проти РФ як країни-члена Міжнародної морської організації».

Минулого тижня ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

Влада США різко розкритикувала відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів актом воєнної агресії.