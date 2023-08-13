Україна закликала ООН відреагувати на дії РФ у Чорному морі – Кубраков

Дії Росії щодо зупинки цивільного судна в Чорному морі «є відвертим ігноруванням прав чорноморських держав на вільне судноплавство та прав іноземних суден на мирний прохід через територіальне море прибережних країн», наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Міністр також розповів, що Україна закликала ООН та партнерів «жорстко» відреагувати на дії Росії та «докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі та вжити заходів проти РФ як країни-члена Міжнародної морської організації».

«Із метою уникнення провокацій рекомендуємо капітанам суден, які прямують до/з українських морських портів, пропливати якомога ближче до узбережжя північно-західної частини Чорного моря через територіальні води Туреччини, Румунії та Болгарії», – додав Кубраков.

Раніше, вранці 13 серпня, російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна «Шюкрю Окан» під прапором Палау зупинитися, заявило Міністерство оборони Росії.

Російські військові раніше заявляли, що після припинення роботи зернового коридору розглядатимуть торгові кораблі, що йдуть в українські порти, як військові цілі. Чому суховантаж відпустили і що він віз – не уточнюється.

Днями ВМС України оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

Влада США різко розкритикувала відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів актом воєнної агресії.