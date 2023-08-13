«Ми побачили знищену російську армію». Західні експерти оцінили стан армії РФ

Олексій Коваленко, «Голос Америки»

За оцінками рейтингу Global Firepower, який порівнює військову міць країн, збройні сили Росії все ще посідають друге місце у світі після війська Сполучених Штатів. Втім, експерти, з якими поговорив «Голос Америки», наполягають: Захід значно переоцінив військову потужність російської армії, на яку згубно тривалий час впливала корупція, недостатній рівень тренування, дисциплінованості та матеріально-технічного забезпечення. Однак, наголошують вони – російська армія має значний людський ресурс та певний ресурс у повітрі.

Як Захід переоцінив потужність російської армії до 2022 року

«Ви не можете оцінити справжню міць армії, поки не побачите її в дії. Розвідувальні служби США, розвідка Швеції, оборонні аналітичні центри та всі інші (експерти) дивились на ресурси та гроші, які Кремль витрачав на російські сили, щоб зробити їх більш професійними та елітними, та оцінювали на основі цих даних», – сказав Гері Шмітт з Американського інституту підприємництва в інтервʼю Грузинській службі «Голосу Америки».

Ми абсолютно неправильно оцінили згубний вплив корупції на російську армію

На думку експертів, після повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року, світ наочно побачив неефективність російської армії.

«Ми побачили знищену російську армію. Чому? Тому що ми абсолютно неправильно оцінили згубний вплив корупції на російську армію. Корупція завадила розвитку справді професійного, добре підготовленого, дисциплінованого офіцерського корпусу», – говорить колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО Ян Бжезінський в інтервʼю Грузинській службі «Голосу Америки».

Ефективність російських військ на полі бою була жахливою. В лютому 2020 року у них не було матеріально-технічної підтримки

Корупція, на думку експертів, – лише одна з причин, чому російська армія, яка планувала «захопити Київ за три дні», безрезультатно воює в Україні вже 17 місяців, відступивши від Києва, Харкова і Херсона. Крім того, російське командування не розрахувало готовність українців захищати свою країну, а також марно покладалось на короткотермінове планування наступу, підпорядковуючи армію політичним цілям.

«Ефективність російських військ на полі бою була жахливою. В лютому 2022 року у них не було матеріально-технічної підтримки, їхній бойовий дух був неймовірно низьким, солдати мали невідповідний військовий вишкіл. Це не дуже хороший знак, коли необхідно звертатись до таких організацій, як «Група Вагнера», щоб залучити найманців, яких витягали з російських в’язниць», – говорить Ян Бжезінський.

Помилки, які засвоїли російські сили

Не дивлячись на всі проблеми російських сил, колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав зауважив в інтервʼю Українській службі «Голосу Америки», що російське військо й досі має значні потужності.

Думаю, Путін стурбований своєю внутрішньою безпекою. Ситуація з Пригожиним і «Вагнером» це добре продемонструвала

«У них ще є багато можливостей. Але Путіну знадобиться величезний політичний підйом, щоб продовжити залучати нові війська та робити деякі речі, які йому, можливо, доведеться робити. Я думаю, що зараз пан Путін так само, якщо не більше, стурбований своєю внутрішньою безпекою, ніж своєю зовнішньою безпекою. Ситуація з Пригожиним і «Вагнером» це добре продемонструвала», – говорить Брідлав, зазначаючи комплекс проблем, які стоять перед російським командуванням.

Ян Бжезінський наголошує, що російські сили вчились на своїх помилках в Україні.

«Росіяни вивчали свій провал протягом півтора року. Ми бачимо більшу ефективність на полі бою, ніж раніше. Звичайно, вони сьогодні в іншій ситуації, ніж півтора року тому. Тоді вони були в атаці, а тепер у захисті», – говорить Бжезінський.

На жаль, у них було багато часу, щоб зміцнити окопи, мінні поля і врахувати 18 місяців досвіду

Він наголошує, що атакувати завжди набагато складніше ніж оборонятись. «На жаль, у них було багато часу, щоб зміцнити окопи, мінні поля і врахувати 18 місяців досвіду. Це не бойова сила світового рівня, але з нею все одно варто рахуватися», – додає Бжезінський.

Філіп Брідлав наголошує, що з точки зору нових потужностей і озброєнь російські сили важче оцінювати.

«Я думаю, що ми неправильно оцінювали Росію, тому що Росія дуже любить хвалитися і може багато розповідати про своє нове озброєння. На Заході, коли у нас з'являється нове озброєння, ми наполегливо тренуємось і навчаємо своїх людей використовувати це. Пан Путін, як вже зараз зрозуміло, не робив цього у своїй армії», – говорить Брідлав.

При цьому він наголошує, що навіть за наявності в Росії нових озброєнь, це не означає, що російські сили зможуть ефективно їх використовувати у бою.

Людські ресурси російського війська

Наприкінці зими держсекретар США Ентоні Блінкен під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Росія втратила понад 200 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими за майже рік війни в Україні. А раніше, до того, Міністерство оборони Великої Британії заявляло про 60000 загиблих військових, яких втратили російські сили під час повномасштабної війни. Обидві оцінки очевидно зросли за пів року війни, що минули з моменту цих заяв.

Хоч їхній бойовий дух і низький, в них багато людей

«У росіян є значні людські ресурси. Хоч їхній бойовий дух і низький і це бомба сповільненої дії – не дозволяти солдатам повернутись додому, правда в тому, що в них справді багато людей. І якщо у них є протиповітряна оборона і повітряна перевага, це значна перевага на полі бою. І ми бачимо проблеми, які це створює для українського контрнаступу», – говорить Гері Шмітт.

На думку Шмітта, хоч російська армія і не така потужна, як колись була, у неї досі є можливості блокувати українські сили чи робити важчим те, що їм потрібно робити.