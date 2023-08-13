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ЗСУ розкопують по п’ять мін на кожний квадратний метр – Резніков

За словами міністра Олексія Резнікова, «в України є кваліфіковані сапери та сучасне обладнання, але їх украй недостатньо для фронту, що простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України».

Бійці ЗСУ розкопують по п’ять мін, встановлених російськими військами, на кожний квадратний метр, зазначив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю виданню The Guardian.

«Сьогодні Україна – найбільш замінована країна у світі. Сотні кілометрів мінних полів, мільйони вибухових пристроїв, на деяких ділянках фронту до п’яти мін на квадратний метр. Російські мінні поля – серйозна перешкода для наших військ, але не нездоланна», – заявив він.

За словами міністра, «в України є кваліфіковані сапери та сучасне обладнання, але їх украй недостатньо для фронту, що простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України».

«На даному етапі кампанії з деокупації нам вкрай необхідна більша кількість техніки для розмінування – від тралів для тралення мін до торпед «Бангалор». Обладнання для розмінування вже давно розблоковано, і ми вдячні нашим міжнародним партнерам за вже надану підтримку», – сказав він.

Міністр наголосив, що «важливим кроком» у цьому напрямку стало створення на останній зустрічі «Рамштайн» коаліції з розмінування з ініціативи міністра оборони Литви.

«Також життєво необхідно розширити і прискорити підготовку саперів. Вона має бути швидкою і систематичною. Сапери потрібні тут і зараз. Їхня робота рятує життя і забезпечує просування наших військ. Коаліція з розмінування будується за принципом «навчи і оснасти». Її ефективна реалізація наблизить перемогу України», – підкреслив Резніков.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих Херсонській та Харківській областях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

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