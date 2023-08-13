ЗСУ розкопують по п’ять мін на кожний квадратний метр – Резніков

Бійці ЗСУ розкопують по п’ять мін, встановлених російськими військами, на кожний квадратний метр, зазначив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю виданню The Guardian.

«Сьогодні Україна – найбільш замінована країна у світі. Сотні кілометрів мінних полів, мільйони вибухових пристроїв, на деяких ділянках фронту до п’яти мін на квадратний метр. Російські мінні поля – серйозна перешкода для наших військ, але не нездоланна», – заявив він.

За словами міністра, «в України є кваліфіковані сапери та сучасне обладнання, але їх украй недостатньо для фронту, що простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України».

«На даному етапі кампанії з деокупації нам вкрай необхідна більша кількість техніки для розмінування – від тралів для тралення мін до торпед «Бангалор». Обладнання для розмінування вже давно розблоковано, і ми вдячні нашим міжнародним партнерам за вже надану підтримку», – сказав він.

Міністр наголосив, що «важливим кроком» у цьому напрямку стало створення на останній зустрічі «Рамштайн» коаліції з розмінування з ініціативи міністра оборони Литви.

«Також життєво необхідно розширити і прискорити підготовку саперів. Вона має бути швидкою і систематичною. Сапери потрібні тут і зараз. Їхня робота рятує життя і забезпечує просування наших військ. Коаліція з розмінування будується за принципом «навчи і оснасти». Її ефективна реалізація наблизить перемогу України», – підкреслив Резніков.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих Херсонській та Харківській областях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.