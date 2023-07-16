На Харківщині тракторист під час роботи у полі підірвався на міні

На Харківщині під час сільськогосподарських робіт трактор підірвався на протитанковій міні, водій зазнав поранень, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

«16 липня о 09:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади на ворожій протитанковій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств. Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні у місті Балаклія. Подія трапилась під час проведення сільськогосподарських робіт», – ідеться в повідомленні.

На місці події працювали бійці місцевої пожежної команди, піротехніки ДСНС і правоохоронці. Остаточні обставини встановлюються, кажуть рятувальники.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих Херсонській та Харківській областях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.