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Удар по Степногірську: кількість постраждалих зросла вдвічі

Гуляйполе. Запорізька область, влучання снаряда в житловий багатоповерховий будинок, ілюстративне фото

Вдвічі зросла кількість постраждалих внаслідок удару російської армії по Степногірську, який відбувся 15 липня, уточнив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Підсумовуючи наслідки ударів по регіону 15 липня, Малашко нагадав й про удар з РСЗВ по Степногірську. Станом на зараз відомо про 7 постраждалих: жінки 62, 66, 68 років, а також чоловіки 37, 60, 61 та 68 років.

15 липня російські війська обстріляли селище на Запоріжжі, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни обстріляли селище Степногірське з «Граду». Влучили по адмінбудівлі селищної ради. Троє постраждалих: дві жінки та один чоловік», – заявив він.

Внаслідок російського обстрілу Запорізької області 13 липня один чоловік загинув, ще кілька людей отримали поранення.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

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