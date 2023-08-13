«Активізація ворога»: Росія вивела в Чорне море надводний ракетоносій – ОК «Південь»

Росія вивела на бойове чергування в Чорне море надводний ракетоносій, йдеться в повідомленні оперативного командування «Південь».

«У Чорному морі зафіксовано активізацію ворога. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій – фрегат «Адмірал Макаров», – кажуть українські військові.

Військові заявили, що на борту фрегата 8 «Калібрів», які готові до пуску.

«Пам’ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних», – підсумували в ОП «Південь».

Раніше, вранці 13 серпня, російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна «Шюкрю Окан» під прапором Палау зупинитися, заявило Міністерство оборони Росії.

Російські військові раніше заявляли, що після припинення роботи зернового коридору розглядатимуть торгові кораблі, що йдуть в українські порти, як військові цілі. Чому суховантаж відпустили і що він віз – не уточнюється.

Днями ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

Влада США різко розкритикувала відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів актом воєнної агресії.