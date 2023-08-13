Подоляк відреагував на зупинку Росією судна в Чорному морі

Росія здійснила «цілеспрямований обстріл», щоб зупинити цивільне судно в Чорному морі, зазначив у твітері радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Сьогоднішній (13 серпня – ред.) цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу «Сукра Окан», що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав», – сказав Подоляк.

За його словами, цей прецедент зі спробою запровадження «каперського права» вимагає:

чіткої юридичної фіксації;

встановлення всіх осіб;

визнання «факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти.

«Україна зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь», – наголосив радник.

Раніше, вранці 13 серпня, російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна «Шюкрю Окан» під прапором Палау зупинитися, заявило Міністерство оборони Росії.

Російські військові раніше заявляли, що після припинення роботи зернового коридору розглядатимуть торгові кораблі, що йдуть в українські порти, як військові цілі. Чому суховантаж відпустили і що він віз – не уточнюється.

Днями ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

Влада США різко розкритикувала відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів актом воєнної агресії.