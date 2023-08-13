Міноборони Росії заявило, що його корабель пострілами зупиняв суховантажне судно в Чорному морі

Російський патрульний корабель «Василий Быков» вранці 13 серпня відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна «Шюкрю Окан» під прапором Палау зупинитися, заявило Міністерство оборони Росії.

За повідомленням, судно йшло в український порт Ізмаїл. Російський корабель вимагав від нього зупинитися для огляду. Після того, як капітан не відреагував, російський корабель здійснив попереджувальні постріли, заявили у відомстві.

Судно оглянули, і воно продовжило шлях. Згідно з даними трекінгового сервісу Marine Traffic, зараз судно прямує до Румунії. Суховантаж вийшов із порту Халкіда в Греції.

Російські військові раніше заявляли, що після припинення роботи зернового коридору розглядатимуть торгові кораблі, що йдуть в українські порти, як військові цілі. Чому суховантаж відпустили і що він віз – не уточнюється.

Днями ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

Влада США різко розкритикувала відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів актом воєнної агресії.