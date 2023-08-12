Голод 1933-го і терор 2023-го: що між ними спільного і як відновити експорт зерна? Дискусія у Вашингтоні

Андрій Борис, «Голос Америки»

Для відновлення зернового судноплавства з України потрібні додаткові системи ППО і супровід кораблів НАТО. Щоб це зерно безпечно потрапляло в країни Африки, слід зменшити на африканському континенті вплив Росії та розмноження місцевих «путінів». Світ повинен зрозуміти, що Росія в 2023-му займається схожим терором, що робив СРСР під час Голодомору-геноциду 1932–33 років. Такими були головні тези політиків та експертів – учасників дискусії у Вашингтоні «Перетворення Путіним їжі на зброю. Як це загрожує продовольчій безпеці у світі, а особливо в Африці», яку організував Фонд США-Україна.

Відколи Росія минулого місяця односторонньо вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка гарантувала безпеку комерційним суднам, війна на морі перейшла в гарячу фазу. Росіяни погрожують атакувати будь-які судна в українській акваторії та цілять ракетами по портах і елеваторах. Ціни на зерно у світі, за даними Держдепартаменту США, зросли на 8%. В ООН попереджають про загрозу голоду в найбідніших країнах світу.

Ця дискусія проходить у дуже знаковий період в історії – 90-а річниця примусового голоду, якому Йосип Сталін піддав народ України

«Використання голоду і перетворення їжі на зброю – це одна з найжорстокіших форм тортур та підкорення людей. Ця дискусія проходить у дуже знаковий період в історії – 90-а річниця примусового голоду, якому Йосип Сталін піддав народ України», – наголосила конгресвумен Марсі Каптур, яка очолює групу підтримки України в конгресі США.

Вона прововела пряму паралель між Голодомором-геноцидом у 30-х роках в Україні і тим, як Росія штучно створює продовольчу кризу у світі сьогодні. Тоді Москва намагалась задушити українське селянство, а зараз тероризує увесь світ, каже Каптур.

«Близько 7 мільйонів українців та інших народів, які живуть в Україні, померли в 1932–33 роках, коли Радянський Союз вилучав силою зерно. Так само як Росія зараз забирає його, бомбардуючи зернові сховища в Одесі та інших місцях», – зазначила Каптур.

«Путін не може атакувати судна»

Щоб зупинити Росію, потрібно дві речі, вважає депутат Верховної Ради України та член постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Олексій Гончаренко.

По-перше, надати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, щоб захистити порти, по-друге, відправити баржі під іноземними прапорами для транспортування зерна, зазначає він.

Путін боїться атакувати кораблі під іноземними прапорами, тому що це означає оголошення війни іншим країнам

«Путін показав, що він не може атакувати судна. Це пов’язано з тим, що його флот вже частково знищений українськими силами... Але Путін також боїться атакувати кораблі під іноземними прапорами, тому що, згідно з міжнародним правом, це означає оголошення війни іншим країнам», – пояснює свою позицію український парламентар Гончаренко.

Старший науковий співробітник «Атлантичної ради» Андерс Ослунд додає: міжнародне право також дозволяє кораблям НАТО супроводжувати комерційні судна в Чорному морі. І це було б додатковою гарантією безпеки зернового судноплавства.

Є три країни НАТО з виходом до Чорного моря

«Кораблі НАТО можуть увійти в Чорне море і можуть там перебувати три тижні, згідно з конвенцією Монтре. Окрім того, є три країни НАТО з виходом до Чорного моря – Румунія, Болгарія і Туреччина», – заявив Ослунд.

Щоправда, головна військова потуга НАТО – Сполучені Штати – до таких кроків поки не готова. Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» 28 липня заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

«Немає зараз активної дискусії про введення військових кораблів у Чорне море. Я думаю, це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо», – наголосив Кірбі.

Хочу сказати моїм українським друзям – не слід недооцінювати значення ваших архівів та музеїв

Конгресвумен Марсі Каптур вважає, що для просування своїх інтересів у Вашингтоні Україна має активніше використовувати інформаційну зброю. Вона додає, що не дарма порівняла Голодомор Сталіна і зерновий шантаж Путіна.

«Я громадянка США та представниця чудових людей, яким я маю честь служити, більшість американців мають невелике уявлення про глибину страждань під час голоду. Я хочу сказати моїм українським друзям – не слід недооцінювати значення ваших архівів та музеїв. Потрібно розповідати особисті історії людей», – пояснила Каптур.

В Африці є на кого опертись – професор Ндофор

Для відновлення безпечного експорту зерна слід розширити підтримку і серед африканських країн, вважає професор університету Індіани та заступник редактора видання Africa Journal of Management Герман Ндофор. Попри те, що африканські країни чи не найбільше страждають від припинення зернових постачань з України, на континенті зростає кількість диктаторів, які прихильно ставляться до Росії Путіна.

«Серед лідерів 17 африканських країн, які нещодавно їздили на саміт до Росії, більшість з них, можна сказати, є «копіями Путіна». Більшість з них більше зацікавлені в інвестиціях у свою розкіш і мілітаризацію, ніж в забезпечення їжею своїх народів та інвестування в розвиток сільського господарства», – наголосив Ндофор.

На думку експерта-африканіста, Сполучені Штати Америки могли б сприяти розвитку демократій в цих країнах. Там є на кого опертись. За словами професора Германа Ндофора, більша частина населення Африки – це молоді люди до 30, і багато з них поділяють цінності демократії та вільного світу.