ВМС: на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 7 кораблів РФ

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на ранок 13 серпня перебуває сім російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Згідно з наведеними даними, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває вісім ворожих кораблів, з них два – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет», – йдеться в повідомленні.

Водночас в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що в зоні їхньої відповідальності «оперативна обстановка залишається стабільно напруженою».

«Противник переважно веде оборонні дії, намагаючись відновити позиції зазнає потужного вогневого ураження і знов відступає. Тиск на місцеве населення ворог продовжує, обстрілюючи житлову та соціальну інфраструктуру, знищуючи сільськогосподарські угіддя. Минулої доби, ворог 66 разів обстрілював правобережжя та акваторію Дніпро-Бузького лиману. Використав 385 боєприпасів. Внаслідок обстрілів населених пунктів правобережжя, поранення отримали 5 місцевих жителів, один з яких з важкими опіками від запалювальних снарядів. Пошкоджено півтора десятки будівель, в тому числі цех хлібзаводу, перебито газогін», – йдеться в повідомленні.

8 серпня керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що останнім часом Росія розосередила своє корабельне угруповання в Чорному морі.

«У Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій. Вони дійсно максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них – це маневри», – сказала вона.