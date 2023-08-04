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Атака на корабель РФ у Новоросійську: що про це говорять в Росії та Україні? (відео)

Атака на корабель РФ у Новоросійську: що про це говорять в Росії та Україні? (відео)
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Атака на корабель РФ у Новоросійську: що про це говорять в Росії та Україні? (відео)

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Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська – про це Радіо Свобода повідомили джерела в спецслужбі 4 серпня. Внаслідок неї було пошкоджено великий десантний корабель «Оленьогірський гірник». Як це відбувалось та що про атаку говорять українська і російська влада?

Співрозмовник Радіо Свобода поширив відео, на якому видно корабель (ймовірно, «Оленьогірський гірник»). Камера розміщена на носії, який наближається до корабля, відео обривається в момент зіткнення. За даними джерела, це надводний дрон СБУ із 450 кілограмами тротилу, який атакував корабель із близько 100 особами екіпажу на борту. Російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили вранці 4 серпня, що в Краснодарському краї РФ, в районі Новоросійська, «російські кораблі відбили атаку двох українських безекіпажних катерів на військово-морську базу».

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