Коридори в Чорному морі мають перебувати під міжнародною гарантією – Гуменюк

Транспортні та навігаційні коридори, що у Чорному морі, «мають перебувати під міжнародною гарантією», наголосила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Треба розуміти, що ці коридори, транспортні, навігаційні, які сьогодні існують, мають знаходитися під міжнародною гарантією. Гарантії ООН або Туреччини як потужного гравця НАТО і Чорноморської країни були достатніми для того, аби функціонував повноцінний зерновий коридор», – заявила вона.

За словами Гуменюк, «в тих умовах Сили оборони здатні були забезпечити безпеку суден, які транспортували збіжжя».

«Тому продовжуємо дипломатичну співпрацю, продовжуємо домовленості з партнерами і готові забезпечувати все те, що в наших силах», – додала вона.

Гуменюк заявила, що на сьогодні Росія «намагається контролювати узбережжя вздовж Криму, а також викривати надводну обстановку за допомогою бойових кораблів».

За її словами, «на суднах забезпечення можуть перебувати безпілотні літальні апарати розвідувального типу, які можуть не тільки розвідувати, а й скидати боєприпаси на ті об’єкти, які вважатимуть для себе важливими для ураження».

Раніше, вранці 13 серпня, російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна «Шюкрю Окан» під прапором Палау зупинитися, заявило Міністерство оборони Росії.

Російські військові раніше заявляли, що після припинення роботи зернового коридору розглядатимуть торгові кораблі, що йдуть в українські порти, як військові цілі. Чому суховантаж відпустили і що він віз – не уточнюється.

Днями ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

Влада США різко розкритикувала відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів актом воєнної агресії.