Окупаційна влада Криму заявила про нічну атаку дронами

У ніч на 12 серпня Крим атакували безпілотники, заявив радник російського глави півострова Олег Крючков.



«Над різними районами Криму спрацювали системи ППО», – написав він у телеграм-каналі.



Міністерство оборони РФ заявило, що на півострів летіло 20 дронів – стверджується, що нібито 14 з них було знищено силами ППО, ще 6 – знешкоджено засобами РЕБ.



У мережі також опублікували кадри, як стверджується, нічної атаки на селище Новоозерне, де журналісти фіксували велике накопичення військової техніки РФ. До 2014 року там розташовувалася Південна військово-морська база ВМС України.

10 серпня Міноборони РФ заявило про чергову атаку дронів на окуповане місто Севастополь. У соцмережах також повідомлялося про звуки вибухів в місті Саки та в Новофедорівці. Російські військові традиційно звинувачують в атаці «київський режим». Україна зазвичай не коментує звинувачень Москви.

Читайте також: «Ми анонсували сезон бавовни – тримаємо слово» – Гуменюк про звуки вибухів в Криму



Починаючи з серпня 2022 року в Криму, зокрема в Севастополі, майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.