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Атака на Крим: Міноборони РФ каже про збиття 11 дронів

Вибухи в Козачій бухті, Севастополь, 28 липня 2023 року

Міноборони РФ заявляє про атаку дронів на окуповане місто Севастополь.

«Поблизу міста Севастополь черговими засобами ППО були вражені два БПЛА, ще 9 пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, зазнали аварії в акваторії Чорного моря», – пише відомство у телеграмі.

Російські військові традиційно звинувачують в атаці «київський режим».

У соцмережах повідомляли про звуки вибухів біля низки міст.

Українська сторона наразі не коментувала атаку на окупований Севастополь.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму, і зокрема в Севастополі, майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

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