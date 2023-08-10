«Ми анонсували сезон бавовни – тримаємо слово» – Гуменюк про звуки вибухів в Криму

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») прокоментувала звуки вибухів, які сьогодні чули в окупованому Криму, зокрема в місті Саки та в Новофедорівці.

За її словами, знищення ресурсів та резервів у тилу «вписується в логіку і тактику ведення війни».



«Ми анонсували сезон бавовни – ми тримаємо слово. Це абсолютно в планах Сил оборони, це абсолютно вписується в логіку і тактику ведення війни. І абсолютно є діючою складовою того самого контрнаступу, про який так багато говорять. Але завжди забувають про те, що одним із найважливіших елементів контрнаступу є нищення потенціалу ворога, його ресурсів, резервів і можливостей оновлюватися в умовах бойових дій», – сказала Гуменюк.



На запитання, чи це українські дрони атакували півострів Крим, військова вчергове нагадала, що розкривати причетність до операцій Сили оборони України будуть після перемоги. Вона також розповіла, що в умовах гібридної війни РФ намагається дезінформувати, поширюючи вигідні їй новини. Зокрема, про влучання в ті чи інші об’єкти – як от з вибухами в окупованих Саках та Новофедорівці.



«Служба безпеки України позначила: всі деталі будуть розкриті після перемоги, тому що в умовах бойових дій у нас ще багато роботи. В умовах гібридної війни Росія дуже спритно використовує всі ці ресурси інформаційного впливу. Для того, щоб видати бажане за дійсне, вони намагаються сповістити про все в першу чергу. І орієнтують на ті об’єкти і напрямки, які їм вигідні», – пояснила військова.



Речниця також розповіла, що поширенням в медіа та соцмережах тих чи інших наративів РФ знижує інформаційний ажіотаж.



«Вони позначають той об’єкт, який має зняти інформаційний ажіотаж. А що насправді ми атакуємо, знаючи, що ворог роззосереджує свої зусилля, переносить, передислоковує багато об’єктів і підрозділів – ми будемо звітувати відповідно до того, як це буде безпечно для продовження нашої бойової роботи. Зараз відбувається «посів насіння бавовни» по Кримському півострову, а далі, вже як проросте, ми позначимо кожному», – розповіла речниця.

У соцмережах повідомляли про звуки вибухів біля низки населених пунктів в Криму, зокрема в Саках та Новофедорівці. За даними російського телеграм-каналу Baza, вранці 10 серпня безпілотники намагалися атакувати аеродром у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму.

Міноборони РФ заявило про атаку дронів на окупований Севастополь – біля міста нібито були збиті два БПЛА, ще 9 пригнічені засобами радіоелектронної боротьби. Російські військові традиційно звинувачують в атаці «київський режим».