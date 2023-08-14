У ВМС розповіли, скільки кораблів тримає Росія у Чорному морі

На бойовому чергуванні в Чорному морі 14 серпня Росія утримує вісім кораблів, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

«Станом на 11:30 14 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів; у Азовському морі – один ворожий корабель», – йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові уточнили, що в Середземному морі Росія тримає вісім кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет.

13 серпня стало відомо, що Росія вивела на бойове чергування в Чорне море надводний ракетоносій.

Раніше, вранці 13 серпня, російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна «Шюкрю Окан» під прапором Палау зупинитися, заявило Міністерство оборони Росії.

Російські військові раніше заявляли, що після припинення роботи зернового коридору розглядатимуть торгові кораблі, що йдуть в українські порти, як військові цілі. Чому суховантаж відпустили і що він віз – не уточнюється.

Днями ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

Влада США різко розкритикувала відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів актом воєнної агресії.