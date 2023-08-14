У МЗС України відреагували на «провокативні дії» РФ у Чорному морі

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішуче засуджує «провокативні дії» Росії 13 серпня в Чорному морі щодо турецького суховантажу, який прямував в порт Ізмаїла.

«ВМС РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі», – йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій 14 серпня.

У міністерстві висловили підтримку і солідарність із Туреччиною «як нашим стратегічним партнером» і закликали міжнародну спільноту «вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден у Чорному морі».

«Росія має бути позбавлена можливості блокувати міжнародні маршрути в Чорному морі, зокрема до українських морських портів. У цьому зв’язку Україна закликає партнерів посилити зусилля задля збереження функціонування Чорноморської зернової ініціативи, яка відіграє ключову роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки», – наголосили в МЗС.

Раніше в американському Інституті ведення війни (ISW) заявили, що російський військовий корабель силою зупинив і обшукав цивільне вантажне судно, яке прямувало до порту Ізмаїл в Одеській області, ймовірно, у рамках спроб Кремля обмежити морські перевезення в українські порти без залучення військово-морських сил для забезпечення повної блокади.

Напередодні Міноборони Росії заявило, що вранці 13 серпня російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися.

В Офісі президента дії Росії назвали «безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав».

Влада України закликала ООН і партнерів «жорстко» відреагувати на дії Росії й «докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі та вжити заходів проти РФ як країни-члена Міжнародної морської організації».

Минулого тижня ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

Влада США різко розкритикувала відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів актом воєнної агресії.