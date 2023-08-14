Атака на Одесу. Чи відкривав флот РФ вогонь у Чорному морі? Хто контролює Урожайне?

У Генштабі і далі заявляють про просування ЗСУ на Бердянському і Мелітопольському напрямках. Яка ситуація довкола Роботиного? Та що відбувається на межі Донецької і Запорізької областей, де російські джерела спершу заявляли про відступ сил РФ з населеного пункту Урожайне, а потім спростували це?

Російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі проти суховантажного судна під прапором Палау. Таким чином вимагав від судна зупинки, принаймні так заявили в Міноборони Росії. Що насправді сталося в Чорному морі і хто де-факто контролює його води? Та за яких умов реально транспортувати українське збіжжя?

Київ невдоволений бездіяльністю Єрусалима, щодо надання зброї і ставлення до українських біженців, про що стало відомо українському виданню «Нью Войс». І нібитоРНБО планує скасувати безвіз для громадян Ізраїлю, а також домогтися виключення представника цієї країни з формату «Рамштайн». Чи правда це та чи загрожує країнам дипломатичний скандал? І на чиєму боці офіційний Ізраїль в українсько-російській війні?

У центрі столиці знесли будинок, якому було понад 200 років. Після обурення суспільства мер Києва Віталій Кличко заявив, що дозволу не давав. А поліція вже відкрила кримінальне провадження. То чому історичні будівлі в Україні можуть знести так легко? Чи понесе хтось відповідальність за такі дії?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода: