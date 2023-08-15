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Генштаб повідомляє про понад 15 бойових зіткнень на фронті за добу

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар’їнки, повідомляє Генштаб

Російські війська за попередню добу завдали 14 ракетних та 72 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 серпня.

Командування повідомляє про понад 15 бойових зіткнень Збройних сил України з російськими військами на попередню добу.

«На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області», – йдеться в зведенні.

Штаб додає, що українські сили продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

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«З метою поповнення масштабних втрат в живій силі противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в місті Старобільськ Луганської області окупаційна псевдовлада зобов’язала усіх чоловіків на державних підприємствах пройти медичну комісію та стати на військовий облік», – додає Генштаб.

Також, за даними командування, російські війська продовжують насаджувати освіту за програмою РФ в окупованих регіонах:

«Російська окупаційна адміністрація організувала навчальний процес за російською програмою, відкривши школу в Бехтерах Херсонської області, де зобов’язала навчатися дітей з населених пунктів Облої, Тендрівське, Збур’ївка та Новочорномор’я. З метою примусу учнів до навчання в школі за російською програмою батьків залякують адміністративною відповідальністю за пропуски навчального процесу».

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Генштаб також повідомляє про сутичку між російськими військовими з Чечні та Дагестану, яка завершилася 20 вбитими та 40 пораненими.

За зведенням, протягом попередньої доби українська авіація завдала загалом 11 ударів по російських мішенях, а ракетні та авіаційні війська вразили шість цілей.

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Скупчення російських військових, їхня техніка, пункти управління, склади зі зброєю та боєприпасами – це головні цілі українських артилеристів, які працюють із американською гарматою М777. 

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