Генштаб повідомляє про понад 15 бойових зіткнень на фронті за добу

Російські війська за попередню добу завдали 14 ракетних та 72 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 серпня.

Командування повідомляє про понад 15 бойових зіткнень Збройних сил України з російськими військами на попередню добу.

«На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області», – йдеться в зведенні.

Штаб додає, що українські сили продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

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«З метою поповнення масштабних втрат в живій силі противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в місті Старобільськ Луганської області окупаційна псевдовлада зобов’язала усіх чоловіків на державних підприємствах пройти медичну комісію та стати на військовий облік», – додає Генштаб.

Також, за даними командування, російські війська продовжують насаджувати освіту за програмою РФ в окупованих регіонах:

«Російська окупаційна адміністрація організувала навчальний процес за російською програмою, відкривши школу в Бехтерах Херсонської області, де зобов’язала навчатися дітей з населених пунктів Облої, Тендрівське, Збур’ївка та Новочорномор’я. З метою примусу учнів до навчання в школі за російською програмою батьків залякують адміністративною відповідальністю за пропуски навчального процесу».

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Генштаб також повідомляє про сутичку між російськими військовими з Чечні та Дагестану, яка завершилася 20 вбитими та 40 пораненими.

За зведенням, протягом попередньої доби українська авіація завдала загалом 11 ударів по російських мішенях, а ракетні та авіаційні війська вразили шість цілей.