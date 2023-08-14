Зеленський побував на Донеччині: обговорив із військовими посилення підготовки солдатів

Президент Володимир Зеленський 14 серпня здійснив робочу поїздку на Донеччину – відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Соледар», повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський побував на командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Президент заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння.

Глава держави також обговорив із комбригами та комбатами військових з’єднань «проблеми, з якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їх розв’язання».

«Я щоденно отримую загальну інформацію, вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Втім, я хотів об’їхати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них. Це відкрита бесіда, можна обговорити будь-які питання», – підкреслив Зеленський.

Крім того, було обговорено питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів із керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій

Минулого разу президент побував на Донбасі 29 липня.