РНБО ухвалила звільнити всіх обласних «воєнкомів» – Зеленський

Рада національної безпеки України ухвалила рішення звільнити всіх керівників обласних центрів комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО 11 серпня.

«Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування», – написав глава держави.

Він відзначив, що «загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри».

«Реалізувати це рішення повинен Головком Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ», – вказав Зеленський.

Також учасники засідання РНБО порушували питання роботи військово-лікарських комісій (ВЛК), «зараз – перевірка, підготовка пропозицій». «Рішення теж будуть», – вказав президент, додавши, що РНБО збереться з цього питання через два тижні.

На початку серпня Зеленський відзначав, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський повідомив про «всеохопну перевірку» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). За його словами, 11 областей взяли на особливий контроль. Напередодні правоохоронці провели обшуки у дніпропетровського військкома, минулого місяця під арешт взяли одеського військкома, а також були заарештовані керівники обласного і районного військкоматів Рівненщини.