Зеленський про перевірки військкомів: виявили «багато зловживань, відверто огидних»

Перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних», сказав у зверненні ввечері 3 серпня президент України Володимир Зеленський.

«Були сьогодні доповіді керівника СБУ Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка «воєнкомів». Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань. Відверто огидних. Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов’язково суспільству і розслідують у межах кримінальних проваджень», – сказав президент.

За його словами, у системі комплектування потрібні люди, «які розуміють, що таке цінність захисту України».

«Цінність, а не ціна рішень. У «військкоматах» мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність й не втратив Україну. Дякую їм», – додав Зеленський.

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський повідомив про «всеохопну перевірку» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). За його словами, 11 областей взяли на особливий контроль. Напередодні правоохоронці провели обшуки у дніпропетровського військкома, минулого місяця під арешт взяли одеського військкома, а також були заарештовані керівники обласного і районного військкоматів Рівненщини.