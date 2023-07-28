Суд заарештував керівників обласного і районного військкоматів Рівненщини

Рівненський міський суд за клопотанням Державного бюро розслідувань взяв під варту без права внесення застави керівників обласного і районного військкоматів у Рівненській області, яких підозрюють у побитті військового, повідомила пресслужба ДБР.

Напередодні Державне бюро розслідувань повідомило про затримання керівників обласного і районного територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки у Рівненській області, які «побили підлеглого і знущалися над ним». В одного із посадовців знайшли наркотики, повідомили в ДБР.

За даними бюро, 26 липня пройшли шість обшуків за місцем роботи, проживання і у транспортних засобах керівників центрів комплектування.

Районному військкому оголосили про підозру в незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Керівнику обласного ТЦК і СП оголосили про підозру у «перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

27 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке проходило у Дніпрі, йшлося про «всеохопну перевірку» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). «Одинадцять областей – на особливому контролі», – написав президент у телеграмі, не навівши подробиць.

Перед цим Національна поліція України повідомила про затримання співробітників ТЦК у Волинській, Дніпропетровській і Чернівецькій областях. Цим особам повідомляють про підозри в отриманні хабарів за ухилення від призову.

Як заявили в Міноборони України, від початку повномасштабної війни розслідують уже 106 кримінальних справ щодо порушень у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Фігурантом кримінальних справ став 21 співробітник ТЦК та СП.