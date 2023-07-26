Масові затримання: що відбувається у військкоматах?

- Президент Зеленський назвав «невтішними» попередні результати перевірок військкоматів. Наступного ж дня Нацполіція прозвітувала про перші затримання посадовців військкоматів у кількох областях. У правоохоронних органах називають і суми, які підозрювані вимагали у призовників за відстрочку чи фіктивні документи: орієнтовно до 1500 доларів. В Міноборони підтвердили: вже розслідуються кримінальні справи, а щодо 102 посадовців військкоматів ведуть моніторинг способу життя. На усе це звернули увагу після гучної історії зі збагаченням колишнього одеського військкома Євгена Борисова, якого арештували напередодні.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Профільний комітет ВР не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександр Ткаченка. Серед тих, хто не підтримав – і депутати зі «Слуги народу», хоча відставити Ткаченка рекомендував президент Зеленський. Тепер питання голосуватимуть у залі.
- Тим часом у депутата зі Слуг народу Арістова провели обшуки. Про його відпочинок на Мальдівах повідомили розслідувачі. ДБР перевірило і виявило: депутат виїхав у відрядження і заради відпочинку відкрив лікарняний. Опісля рушив «на море». Тепер йому загрожує штраф або в’язниця. Докладніше – у «Свобода Live».
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