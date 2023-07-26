Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Масові затримання: що відбувається у військкоматах?

  • Президент Зеленський назвав «невтішними» попередні результати перевірок військкоматів. Наступного ж дня Нацполіція прозвітувала про перші затримання посадовців військкоматів у кількох областях. У правоохоронних органах називають і суми, які підозрювані вимагали у призовників за відстрочку чи фіктивні документи: орієнтовно до 1500 доларів. В Міноборони підтвердили: вже розслідуються кримінальні справи, а щодо 102 посадовців військкоматів ведуть моніторинг способу життя. На усе це звернули увагу після гучної історії зі збагаченням колишнього одеського військкома Євгена Борисова, якого арештували напередодні.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Профільний комітет ВР не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександр Ткаченка. Серед тих, хто не підтримав – і депутати зі «Слуги народу», хоча відставити Ткаченка рекомендував президент Зеленський. Тепер питання голосуватимуть у залі.
  • Тим часом у депутата зі Слуг народу Арістова провели обшуки. Про його відпочинок на Мальдівах повідомили розслідувачі. ДБР перевірило і виявило: депутат виїхав у відрядження і заради відпочинку відкрив лікарняний. Опісля рушив «на море». Тепер йому загрожує штраф або в’язниця. Докладніше – у «Свобода Live».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Зеленський повідомив про «невтішні результати» перевірки військкомів 163308 views

2

Соратник Путіна твердить, що санкції проти Росії є «катастрофічними» для ринку продовольства 100782 views

3

У Пентагоні відреагували на інцидент з російським винищувачем в Сирії 39794 views

4

Словаччина відреагувала на заяву Орбана – «ми не будемо це толерувати» 21607 views

5

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган звільнений з посади. Він уже місяць не зʼявлявся на публіці 15881 views

6

У Празі на будинок родини російського ракетобудівельника Обносова вивели проєкцію відео ракетних ударів по Україні 13040 views

7

ЗСУ мають успіх на південному фронті – речник Генштабу 9289 views

8

«Слуга народу» Арістов складає мандат депутата Ради через відпочинок на Мальдівах 8511 views

9

Маркарова про реакцію США на атаку дронів в Москві: «статут ООН дає нам право на самозахист» 8509 views

10

У депутата від ОПЗЖ у телефоні знайшли листування з ФСБ – «Схеми» 8023 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG